PMs que cantaram parabéns para miliciano foram afastados das ruas e ainda podem ser expulsos da corporação - Reprodução

PMs que cantaram parabéns para miliciano foram afastados das ruas e ainda podem ser expulsos da corporaçãoReprodução

Publicado 12/03/2024 15:34

A gravação mostra os agentes batendo palmas e cantando em uma festa de aniversário improvisada em um quarto do hospital para Jean Arruda da Silva, que foi baleado na quinta-feira passada (7), durante uma operação conjunta das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal que resultou na prisão de 15 homens ligados ao 'bonde' da milícia, liderado por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho.

A comemoração contou com um bolo e um refrigerante. Um dos policiais ainda pediu para Jean, que aparece com uma das mãos enfaixada, bater palmas. O miliciano teve alta nesta segunda-feira (11). Os outros dois detidos que aparecem nas imagens são Wallace Oliveira Balbino e Driel Azevedo de Araújo, também feridos na ação conjunta da última semana.

Após a divulgação do vídeo, a Polícia Militar informou que os agentes foram conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) para adoção das medidas disciplinares que o caso requer. Nesta segunda-feira (11), a corporação informou que ambos foram submetidos a um Procedimento Administrativo Disciplinar que poderá resultar em suas exclusões.

"Cabe ressaltar que o comando da corporação não compactua com desvios de conduta ou crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos", informou a PM.

Relembre a operação

Após informações do setor de inteligência da Polícia Civil, os agentes conseguiram interceptar o grupo na Avenida Brasil, no bairro de Campo Grande, na altura do viaduto Engenheiro Oscar de Brito. Os milicianos haviam saído de uma comunidade em Santa Cruz e seguido para a favela da Carobinha , em Campo Grande. Quando voltavam para Santa Cruz, foram pegos pela polícia, que estava de tocaia.Nove homens foram presos e encaminhados à Cidade da Polícia, enquanto seis ficaram feridos e um conseguiu fugir. Todos os baleados foram levados ao Hospital Pedro II. Ao longo de quinta-feira, três deles receberam alta e se juntaram aos presos.Na ação, 12 fuzis, sete pistolas, incluindo uma pistola com o brasão da polícia de Miami, 1.593 munições, 58 carregadores de fuzil, 18 carregadores de pistola, duas granadas, 18 coletes balísticos, alguns com placas balística, e com identificações da PM e da Core, 20 celulares, e cinco veículos roubados e clonados foram apreendidos.