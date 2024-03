Tucanos foram restados na Zona Oeste - Divulgação / Inea

Tucanos foram restados na Zona Oeste Divulgação / Inea

Publicado 14/03/2024 12:37 | Atualizado 14/03/2024 13:01

Rio - Um homem foi preso em flagrante e mais de 40 animais silvestres resgatados em um sítio em Vargem Grande, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (14). A ação, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), buscava cumprir um mandado de busca e apreensão contra um suspeito acusado de estar envolvido em um esquema de falsificação de notas fiscais.



De acordo com a Polícia Civil, os documentos eram usados para ocultar a ilegalidade na obtenção dos animais. O suspeito, que estava no local no momento em que os agentes chegaram, foi conduzido à sede da DPMA, onde foi autuado por receptação, uso de documento falso, falsificação de selo público e posse de armas de fogo.



Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que também participou da operação, dentre os animais resgatados estão cinco araras, oito tucanos, oito jabutis, dois papagaios, uma maritaca, dois macacos pregos, cinco faisão-coleira, quatro Tigres d’água (cágados), um pavão, um pombo e uma rosela.



"O que a gente precisa ressaltar é que além do intenso trabalho de investigação e inteligência, temos a fundamental participação da população que denuncia essas práticas ilegais e contribui para garantirmos a preservação do ambiente e um estado e um planeta mais saudável", declarou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.



Os animais resgatados vão passar por avaliações e receber os cuidados veterinários necessários para que tenham condições de retornar à natureza.



O Inea informou que o suspeito encontrado no sítio foi multado em cerca de R$ 14 mil pelo cativeiro ilegal de animais silvestres. Ele também foi autuado por construção em Área de Preservação Permanente e Captação Irregular de Recurso Hídrico, o que gerou outra multa de aproximadamente de R$ 24 mil.

Segundo a Civil, as investigações continuam para identificar outros possíveis responsáveis.



Os crimes ambientais podem ser denunciados em todo o estado do Rio de Janeiro, através do programa Linha Verde, por meio dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local), 2253-1177 (capital). As denúncias podem ser realizadas no aplicativo para celular “Disque Denúncia Rio”, onde usuários com sistema operacional Android ou iOS podem anexar fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.