Manifestação ainda causou interdição da Estrada do Itanhangá Reprodução

Publicado 14/03/2024 11:53 | Atualizado 14/03/2024 14:28

Rio - Dois ônibus foram vandalizados, nesta quarta-feira (13), na comunidade Tijuquinha, no Itanhangá, na Zona Oeste, durante uma manifestação de moradores. A ação teria sido motivada por conta da morte de um jovem.



De acordo com moradores da região, uma disputa entre o crime organizado na região resultou na execução do jovem. A Estrada do Itanhangá foi temporariamente interditada.



Na ação, dois ônibus foram pichados e tiveram os vidros quebrados. Segundo o Rio Ônibus, por conta do ocorrido, os veículos só vão voltar a circular na cidade durante a tarde, pois estão passando por reparos. Ao total, 11 linhas tiveram o funcionamento afetado por conta da manifestação.

Ônibus são depredados em manifestação na comunidade Tijuquinha, na Zona Oeste.#TransportePublico #Manifestacao #ODia



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes), foram acionados para uma manifestação na Comunidade Vila da Paz, também conhecida como Tijuquinha, após serem acionados por conta de um homicídio. A Delegacia de Homicídios da Capital também foi acionada.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Douglas Ribeiro Duarte. Agentes realizam diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.



Um levantamento realizado pelo Rio Ônibus indicou que, nos últimos 12 meses, 2.886 veículos foram vandalizados, causando um prejuízo mensal de R$ 2 milhões mensais em reparos para recuperar os veículos alvos de vandalismos.



Ônibus apedrejados na Linha Amarela



Também nesta quarta, dois ônibus foram apedrejados, já durante a noite. Ambos os veículos foram atingidos por pedras jogadas de uma passarela.



Em um dos casos, o motorista contou que trafegava na via quando, por volta das 18h37, jogaram uma pedra da passarela, que atingiu o para-brisa. Com o impacto, o vidro trincou e atingiu um passageiro, que ficou ferido com os estilhaços.