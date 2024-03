A mãe da menina E. B. O., Ziran Benedito e outros familiares aguardam por notícias da adolescente no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Pedro Ivo/Agência O Dia

A mãe da menina E. B. O., Ziran Benedito e outros familiares aguardam por notícias da adolescente no Hospital Municipalizado Adão Pereira NunesPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 14/03/2024 12:02 | Atualizado 14/03/2024 14:10

Rio - A adolescente E. B. O., de 14 anos, que foi baleada durante tiroteio em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , segue internada em estado gravíssimo no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, nesta quinta-feira (14). De acordo com a direção da unidade, a menor deu entrada na emergência já entubada, com perfurações no crânio, antebraço e coxa.

Logo que deu entrada no hospital, E. passou por uma cirurgia delicada de craniotomia descompressiva, para aliviar a pressão intracraniana gerada pelos ferimentos do disparo que atingiu sua cabeça. Familiares passaram o dia aguardando por atualizações no quadro da adolescente.

Adolescente está internada em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes Pedro Ivo/Agência O Dia

A jovem foi baleada quando voltava da escola para casa, por volta das 12h20, na Avenida Euclides da Cunha, no bairro Vila São João, em São João de Meriti. O disparo teria partido da troca de tiros entre traficantes e milicianos que aconteceu naquele momento.

Após ser atingida, a menor foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Íris e, em seguida, removida para o Adão Pereira.

Além dela, um menino, de 5 anos, ficou ferido de raspão no nariz também durante a troca de tiros que aconteceu na tarde desta terça-feira. A criança também recebeu os primeiros socorros na UPA de Jardim Íris.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para o local e, ao chegar, localizou dois veículos com diversas marcas de perfurações disparos. Dentro de um desses carros, os policiais apreenderam uma pistola duas granadas, carregadores e quatro celulares. Uma moto roubada foi recuperada.

O caso é investigado pela Polícia Civil 64ª DP (São João de Meriti) que já realizou perícia no endereço onde as crianças foram atingidas.