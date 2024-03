Policiais militares apreenderam cerca de 40 metros de cabos - @pmerj

Publicado 14/03/2024 12:15 | Atualizado 14/03/2024 12:17

Rio - Um homem foi preso, na noite desta quarta-feira (13), por furtar cabos na linha férrea da estação Riachuelo, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar, a ação fez parte da operação "Parada Programada", realizada por PMs do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) em parceria com a SuperVia. Cerca de 40 metros do material foram apreendidos.

O suspeito não teve a identidade divulgada. O caso foi encaminhado à 25ª DP (Engenho Novo).