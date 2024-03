Antônio Rueda e o governador do Rio, Cláudio Castro, festejam Bacellar - Divulgação

Antônio Rueda e o governador do Rio, Cláudio Castro, festejam BacellarDivulgação

Publicado 15/03/2024 08:18 | Atualizado 15/03/2024 08:21

Rio - O ato de filiação do deputado estadual Rodrigo Bacellar ao União Brasil reuniu políticos de todas as vertentes ideológicas do Rio e do país, como o deputado federal bolsonarista Alexandre Ramagem (PL) e os petistas Lindbergh Farias (deputado federal) e André Ceciliano (secretário Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República).

fotogaleria

O evento contou, ainda, com o prefeito Eduardo Paes, o governador Cláudio Castro e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Caciques do União Brasil como os ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) também prestigiaram Bacellar, que passou a ser o presidente estudal do partido.A extensa lista de políticos na solenidade incluiu o líder do PP na Câmara dos Deputados, Dr. Luizinho (PP), o deputado federal Pedro Paulo (PSD), o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), o senador Romário (PL), o secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, e o presidente nacional eleito da sigla, Antônio Rueda, além do líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento (BA), e o líder no Senado, Efraim Filho (PB).Prefeitos de várias cidades e vereadores de dezenas de municípios também marcaram presença. A solenidade aconteceu no centro de convenções ExpoMag, na Cidade Nova.