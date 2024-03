Arquivo / Agência O Dia - Disparos foram ouvidos na região por volta das 7h

Arquivo / Agência O DiaDisparos foram ouvidos na região por volta das 7h

Publicado 15/03/2024 08:19

Rio - O Morro São João, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, é alvo de operação da Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (15). Os agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) também atuam nas localidades Matriz e Quieto, na mesma região. De acordo com a PM, o objetivo da ação é coibir a movimentação de criminosos, além de retirar barricadas. A corporação informou que não há registros de prisões ou apreensões.

Um blindado da corporação ajuda no deslocamento pelas comunidades. Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), disparos foram ouvidos na região por volta das 7h.



Na Zona Portuária, policiais do 4º BPM (São Cristóvão) atuam também no Complexo do Caju. A operação visa combater a ação criminosa na comunidade. A PM informou que não há registros de prisões ou apreensões.



A comunidade de Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, também é alvo de operação da PM. Agentes do 7° BPM (São Gonçalo) atuam na região desde as primeiras horas da manhã.

Na Baixada Fluminense, o 20° BPM (Mesquita) está na comunidade Grão Pará, no bairro Jardim Paraíso. Ainda não há informações sobre prisões ou apreensões.

Chefe do tráfico no Turano