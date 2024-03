Bombeiros combatem o incêndio em imóvel no Jardim Botânico - Divulgação/CET-Rio

Publicado 16/03/2024 12:41 | Atualizado 16/03/2024 12:48

Rio- Uma casa pegou fogo no bairro Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (16). O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência na Rua Fernando Magalhães.

O incêndio atingiu o segundo andar do imóvel e causou total destruição no local. De acordo com a corporação, ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que provocou as chamas.

Até o início desta tarde, os bombeiros seguiam no local para combater possíveis focos do incêndio. A CET-Rio também operava na via, que ficou interditada no trecho próximo à Rua Zara.