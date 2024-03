João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi morto com um tiro de fuzil em uma ação policial - Arquivo Pessoal

João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi morto com um tiro de fuzil em uma ação policialArquivo Pessoal

Publicado 16/03/2024 09:33 | Atualizado 16/03/2024 11:18

Rio - O calendário do Rio de Janeiro agora conta com uma data para conscientizar a população sobre a violência e morte de jovens negros. O Dia de Luta Jovem Preto Vivo - João Pedro Matos Pinto leva o nome do adolescente assassinado em uma ação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, em 2020. A primeira celebração, em 18 de maio, acontece no aniversário de quatro anos da morte da vítima.

O projeto do deputado estadual Professor Josemar (PSOL) já havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), foi sancionado pela governador Cláudio Castro e publicado no Diário Oficial da última quinta-feira (14). A lei determina que na data e em todo o mês de maio sejam realizados eventos e campanhas educativas voltadas para o debate sobre racismo, encarceramento e genocídio da juventude negra e periférica.

A mãe de João Pedro lembrou que, inicialmente, a lei seria somente para o município de São Gonçalo, mas por conta da repercussão do caso, se tornou estadual. Rafaela Coutinho Matos afirma que a família recebeu a homenagem com a esperança de celeridade na justiça pela morte do filho, de alertar a sociedade sobre a violência contra jovens negros e disse ainda ter expectativas de mudanças nas políticas de segurança pública.



"Para nós familiares é um pouquinho dessa busca por justiça e a luta por memória, porque a nossa luta é por justiça, memória e reparação. A gente espera que não tenha sido sancionada como muitas outras que acabam não sendo exercidas, que seja realmente para essa luta e alertar a nossa sociedade contra a morte de jovens pretos, o genocídio do Estado contra a juventude preta. É um meio da gente não deixar cair no esquecimento e lutar para que não aconteça com outros jovens, que haja alguma mudança na política de segurança pública (...) A gente recebe essa notícia com bastante esperança no coração. É o Estado tendo que reconhecer, realmente, que é preciso mudar, que as políticas de segurança pública precisam ser mudadas".

Relembre o caso