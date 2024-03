Unidade do CEU em São Paulo; política cultural surgiu no estado vizinho - Divulgação

Publicado 17/03/2024 10:23

Rio - O estado do Rio vai ganhar 20 unidades de CEUs da Cultura nos próximos anos. As obras, que fazem parte do Novo PAC, programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, vão contemplar 19 cidades e serão feitas em parceria com o governo do Estado. Os investimentos serão de mais de R$ 40 milhões.

O CEU da Cultura é um equipamento de pequeno a médio porte e caráter comunitário, 300 a 500m², composto por espaços associados à expressão corporal, educação cidadã, arte e educação, trabalho e renda e meio ambiente. A capital receberá duas unidades, enquanto outras 18 cidades fluminenses serão contempladas com uma cada.

O projeto prevê módulos para biblioteca, incubadora cultural e espaço multiuso, além de um conjunto de módulos eletivos, que serão selecionados pela comunidade local, como: laboratório de economia criativa, cineteatro, cozinha comunitária, estúdio de gravação, sala de dança, equipamento de ginástica, quadra poliesportiva e parque infantil.

Os 18 municípios contemplados, além da capital, são: Angra dos Reis, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Casimiro de Abreu, Itaboraí, Japeri, Macaé, Magé, Piraí, Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João da Barra, Seropédica, Tanguá, Teresópolis e Vassouras.

"Chegar a tantas cidades com um projeto que fala sobre democratização do acesso à cultura é exatamente a nossa missão. Somente através do diálogo entre poder público, passando por todas as esferas, e sociedade civil, que podemos avançar em prol de políticas que beneficiem a população de forma plena", afirma a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Os Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) já fazem parte da vida da população no estado de São Paulo há muitos anos.