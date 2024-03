Ação foi realizada por agentes do 31ºBPM - Reprodução

Publicado 17/03/2024 13:08 | Atualizado 17/03/2024 13:16

Rio- A Polícia Militar resgatou dois homens que estavam sequestrados e torturados, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado (16).

De acordo com a PM, agentes do 31ºBPM realizavam um patrulhamento pela Rua Zélio Valverde, quando encontraram as vítimas com as mãos e pernas amarradas e com fita nos olhos.

Após serem resgatados pelos militares, os homens informaram que, ao irem comprar drogas, os criminosos pegaram seus celulares e viram fotos deles fazendo menção a uma facção criminosa rival a dos traficantes locais.

Os bandidos fugiram e ainda não foram localizados. A ocorrência foi encaminhada para a 42ªDP (Recreio).