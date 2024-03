Morte é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/03/2024 13:21

Rio - Um homem foi encontrado morto, na tarde deste sábado (16), na Rua Barros Peixoto, no bairro Banco de Areia, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Segundo relatos, Mário Sérgio Flurucava de Souza, de 25 anos, foi morto a tiros, por volta das 17h.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência no local e encontraram o jovem sem vida. A área foi isolada para perícia. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e "diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a dinâmica do crime".

Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento da vítima.