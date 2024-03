Um balão de cerca de 30 metros foi derrubado pela aeronave, em Duque de Caxias - Divulgação/PM

Publicado 17/03/2024 13:53 | Atualizado 17/03/2024 13:58

Rio- Uma operação realizada pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro prendeu 15 pessoas e apreendeu um adolescente por soltura de balões, neste domingo (17).

Até o momento, um balão de cerca de 30 metros foi derrubado pela aeronave em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; três foram resgatados na Baía de Guanabara; e um em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Em Xerém, as equipes impediram a soltura de um balão de aproximadamente 70 metros.

A ação conta com policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPam) e do Grupamento Aeromóvel (GAM), integrada com o Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA) e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). O objetivo é prevenir e combater a soltura de balões. As equipes atuam com apoio aéreo do GAM e marítimo com embarcação do INEA.

A ocorrência ainda está em andamento.