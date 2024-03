Vereador Pedro Duarte é pré-candidato à Prefeitura do Rio - Divulgação

Publicado 17/03/2024 15:07

Rio - O Partido Novo realizou, neste sábado (16), um congresso da legenda, no Centro do Rio, em que todas as pré-candidaturas à prefeituras em mais de 30 cidades do estado do Rio foram apresentadas, entre elas a do vereador Pedro Duarte, que disputará a eleição de prefeito da capital.

"Casa cheia aqui no Congresso do Novo para o lançamento de dezenas de candidaturas no interior e do reforço da nossa, que já foi lançada em novembro do ano passado, na ABI, com mais de 600 presentes e, hoje, mais uma vez, com a presença do presidente nacional e do presidente regional do partido. É nossa intenção levar adiante os valores e os princípios do Novo e tudo que iremos apresentar ao longo dos próximos meses", disse Pedro Duarte.

O evento contou com as presenças de Eduardo Ribeiro, presidente nacional da sigla; Felipe D’Ávila, candidato a presidente em 2022; Marcel Van Hattem, deputado federal pelo partido no RS; e do presidente da legenda no Rio, Rodrigo Rezende.

"Reunimos mais de 700 pessoas, incluindo o vice-governador de Minas Gerais, deputados federais e mais de 40 cidades representadas e seus pré-candidatos. Estamos crescendo muito e precisamos que todos ajudem nesse crescimento do Novo no Rio de Janeiro. Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas", declarou Rezende.