Vídeo mostra momento em que três carros entram na rua atirando contra a boateReprodução

Publicado 18/03/2024 10:09 | Atualizado 18/03/2024 12:19

Rio - Imagens de uma câmera de segurança flagraram o ataque a tiros que terminou com a morte de Glaucia da Silva do Senhor, de 35 anos , em Queimados, na Baixada Fluminense. O vídeo mostra o momento em que três carros passam atirando contra frequentadores de uma boate, na madrugada deste domingo (17).

Veja o vídeo:

Momento do ataque a tiros que vitimou mulher em Queimados, na Baixada Fluminense.#Tiros #Morte #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/kGPJos6sli — Jornal O Dia (@jornalodia) March 18, 2024

Além de Glaucia, um homem ficou ferido no pé durante a ação. Os criminosos, divididos em três carros, já entraram na rua efetuando disparos contra a casa de shows Flanela Carioca, que estava lotada. A vítima estava na boate, que fica no centro de Queimados, acompanhada por amigos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu por volta da meia-noite.O corpo de Glaucia será enterrado nesta terça-feira (19), às 15h30, no cemitério Vale da Saudade, em Queimados, na Baixada Fluminense. O velório terá início às 13h30.De acordo com amigos da vítima, o enterro foi marcado para terça-feira para que o marido de Glaucia, Wallax Rocha , conseguisse chegar ao Brasil, pois ele estava em Portugal. Glaucia deixa três filhos, duas meninas e um menino.O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF), que investiga a autoria e motivação do crime.Em suas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Glaucia. "Fala que é mentira! Amor da minha vida... Você é tudo para mim! Eu não quero te esquecer...", disse o companheiro de Glaucia.