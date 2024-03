Cinco pedras de crack e um rádio comunicador também foram apreendidos - @pmerj

Cinco pedras de crack e um rádio comunicador também foram apreendidos@pmerj

Publicado 18/03/2024 11:14

Rio - Policiais militares prenderam, na madrugada desta segunda-feira (18), um homem que carregava 239 pinos de cocaína, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, o homem, que não teve a identidade revelada, tem uma extensa ficha criminal, mas sem especificar por quais crimes.



Ainda segundo a Polícia Militar (PM), oficiais da UPP Jacarezinho estavam fiscalizando a comunidade quando encontraram o suspeito, que teria ficado nervoso ao ser abordado pela equipe.

Além dos pinos, cinco pedras de crack e um rádio comunicador foram apreendidos.

O caso foi encaminhado à 25ª DP (Engenho Novo).