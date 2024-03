A fiação elétrica foi arrastada pela árvore - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 18/03/2024 17:59 | Atualizado 19/03/2024 10:42

Rio - Uma árvore caiu em um posto de combustíveis na Estrada do Rio Grande, na Taquara, Zona Oeste, nesta segunda-feira (18), derrubando parte da rede elétrica da região e atingindo um carro.



Segundo o Centro de Operações Rio, a estrada está interditada em ambos os sentidos e é recomendado que motoristas evitem a região.

Ao DIA, Alexandre, morador da região, descreveu o ocorrido como "tragédia anunciada". "Como nós moramos praticamente na reserva do Parque Estadual da Pedra Branca, tem várias árvores muito antigas. No entanto, a prefeitura não realiza a poda e ninguém se importa. Isso sempre aconteceu nessa região. Principalmente em época de chuvas e ventos fortes", disse.

Queda de árvore em posto de gasolina na Taquara deixa moradores sem energia



Diego Dário, outro morador, relatou que a comunidade de Santa Maria também foi afetada pela falta de luz. “A energia não foi restabelecida nem aqui nem na comunidade de Santa Maria. O congestionamento no trânsito também é grande. Já foi solicitada muitas vezes a poda da árvore”, contou.Os bombeiros foram acionados as 14:50h. Por volta das 19:25h , a Light iniciou o corte da energia para possibilitar a remoção da árvore. No entanto, segundo moradores, a Comlurb informou que a liberação completa da via ainda deve demorar.