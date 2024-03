Luciene Dos Santos, mãe da Rayssa, bastante emocionada no velório da filha - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 19/03/2024 17:44

Rio - "Eles não mereciam isso". Com essas palavras, Louene dos Santos se despediu da única irmã, Rayssa Santos, de 23 anos; do cunhado Filipe Rodrigues, de 24; e do sobrinho de apenas 7 meses, executados a tiros no bairro de Baldeador, em Niterói , na Região Metropolitana, no domingo (17). Os três foram enterrados na tarde desta terça-feira (19), no Cemitério Pacheco, em São Gonçalo, onde moravam.