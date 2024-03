Foi apreendido 1kg de skunk, avaliado em R$ 75 mil - Divulgação/Receita Federal

Publicado 19/03/2024 17:40

Rio- A Receita Federal apreendeu uma encomenda postal contendo skunk no Aeroporto do Galeão, no valor de R$ 75 mil, nesta terça-feira (19). A remessa continha 1kg da droga dentro de uma caixa de papelão, vinha dos Estados Unidos com destino a Curitiba, no Paraná.

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão, e é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x e faz parte da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para combate ao crime organizado.

"A atuação da Receita na repressão ao tráfico de drogas tem o objetivo primordial de proteger a sociedade no que diz respeito à saúde pública", informou a Receita.