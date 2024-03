Os ativistas Game Over e Sininho estão entre os absolvidos no processo - Estefan Radovicz/Arquivo/Agência O Dia

Os ativistas Game Over e Sininho estão entre os absolvidos no processo Estefan Radovicz/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 20/03/2024 07:36 | Atualizado 20/03/2024 09:59

Rio - A Justiça do Rio absolveu, nesta terça-feira (19), os 23 réus acusados de formação de quadrilha e corrupção de menores em atos e protestos políticos que aconteceram na cidade ao longo de 2013 e 2014 no Rio de Janeiro. Na ocasião, o grupo foi acusado de usar nos protestos táticas de guerrilha urbana conhecidas como "black blocs", e de promoverem manifestações mais violentas.A denúncia contra eles foi apresentada em 2014 pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que afirmava que o grupo planejava os protestos violentos durante o período da Copa do Mundo, inclusive o de incendiar a Câmara Municipal da capital fluminense.Em 2018, a Justiça do Rio determinou a prisão dos 23 ativistas. Eles foram acusados de formação de quadrilha, corrupção de menores, dano qualificado, resistência, lesões corporais e posse de artefatos explosivos. As penas variaram entre 5 anos e 10 meses e 7 anos de prisão, mas eles puderam recorrer em liberdade.Entre os absolvidos, está a ativista Elisa Quadros Pinto Sanzi, a Sininho. Seu marido, Luiz Carlos Rendeiro Júnior, conhecido como Game Over , que também participava das manifestações, morreu em março do ano passado. Na ocasião, uma foto do momento em que Sininho foi presa e estava sendo levada em um ônibus da Polícia Militar gerou grande repercussão. Na imagem, o casal aparece se abraçando.Nas redes sociais, Elisa comemorou a liberdade. “Depois de mais de 10 anos finalmente fomos absolvidos! Pra quem não lembra, o processo dos 23 condenou ativistas de 2013 por terrorismo e outros crimes. Sem provas e baseado em mentiras midiáticas. Este processo prejudicou não só a vida jurídica de cada um de nós como acabou com a saúde mental de muitos de nós”, disse.Elisa ainda lamentou o fato do marido não poder comemorar a decisão. “Eu e Luiz fomos um desses ativistas. E por 10 anos fomos perseguidos por este processo que tanto prejudicou nossa vida pessoal É com muita alegria que grito: Liberdade! Choro também por não poder abraçar meu amor que onde quer que ele esteja, está gritando e vibrando”, finalizou.