Publicado 20/03/2024 08:25 | Atualizado 20/03/2024 16:03

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) e as corregedorias da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizam uma operação, nesta quarta-feira (20), para prender 19 policiais militares, sendo 18 da ativa e um reformado, além de um agente penal. Todos são acusados de integrarem a organização criminosa liderada por Rogério de Andrade e por fazer a segurança do contraventor. Até o momento, 16 PMs foram presos, assim como o agente penal.

Além disso, os agentes também cumprem 50 mandados de busca e apreensão. Durante a manhã, o material apreendido está sendo encaminhado a sede do Ministério Público, no Centro do Rio.



A operação também conta com o apoio da DC-Polinter. Segundo a Polícia Militar, será instaurado um procedimento interno para apurar os fatos e a corporação contribuirá com as investigações do Ministério Público.

"Em operações de combate a contravenções penais nos últimos três anos, a PM já apreendeu 6.300 máquinas de caça níquel, 2.763 presos e cerca de 800 mil reais apreendidos", disse em nota.



Procurada, a Seap informou que o policial penal preso nesta quarta-feira (20) estava inativo desde 2016 e que a corregedoria da pasta está acompanhando o caso e contribuirá com as investigações do Ministério Público.

Carlos Henrique Ferreira passos Fabio Rodrigues Cordeiro Souza Fellipe Cardoso Leitier Flávio Pereira Moraes Marco Aurélio Pardal Valdir Campos Júnior Alexander Rodrigues da Silva Nilo Carlos Galvão Sampaio Leonardo Pacheco Estrela Rafael da Silva Gomes Marcos Antônio Alle Teixeira Fabio Luiz Rebelo Ouro Alan das Neves Magalhães Anderson Faria Mereces Márcio de Araújo David Anderson de Matos Siqueira Alvimar Gomes Campos

Quem é Rogério Andrade

Sobrinho de Castor de Andrade, símbolo da contravenção carioca na década de 1980, Rogério de Andrade seguiu o legado do tio no jogo do bicho. O bicheiro chegou a ser preso em agosto de 2022, após um pedido do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado), do MPRJ. No entanto, o contraventor foi solto em dezembro do mesmo ano, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) substituiu sua prisão por medidas cautelares. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar.