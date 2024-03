Com a delação, Ronnie Lessa pode ganhar alguns benefícios - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 20/03/2024 12:01

Rio - A defesa do ex-policial militar Ronnie Lessa, preso por matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, anunciou nesta quarta-feira (20) que deixou o caso após a homologação da delação premiada . Em justificativa, os advogados afirmaram não atuar para delatores.Ronnie foi preso em março de 2019 e atualmente está detido em um presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As investigações apuraram que ele e o também ex-PM Élcio de Queiroz participaram do assassinato da vereadora e de seu motorista, que completou seis anos no último dia 14. A delação de Ronnie, inclusive, teria sido motivada depois da colaboração do comparsa, que deu mais detalhes das participações no crime.Segundo os advogados Bruno Castro e Fernando Santana, eles não participaram do processo onde a delação foi combinada."Não atuar para delatores é uma questão principiológica, pré-caso, e nada tem a ver com qualquer interesse na solução ou não de determinado crime. Desde o primeiro contato deixamos claro que ele não poderia contar com o escritório caso tivesse interesse em fechar um acordo de delação premiada. Talvez, não por outro motivo que nós não fomos chamados por ele para participar do processo de delação firmado".Dessa forma, a defesa informou que apresentou renúncia ao mandato em todos os doze processos que atuaram.