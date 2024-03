Mosquito Aedes aegypti já matou 52 pessoas no estado - Foto: Ilustração

Mosquito Aedes aegypti já matou 52 pessoas no estadoFoto: Ilustração

Publicado 20/03/2024 15:25 | Atualizado 20/03/2024 15:56

Rio - O Estado do Rio registrou quatro mortes por dengue nas últimas 24 horas e o número total de óbitos neste ano pela doença chegou a 52 nesta quarta-feira (20), de acordo com o painel de Arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde (SES). No mesmo intervalo de tempo, os casos prováveis subiram de 145 mil para 149,7 mil . Além disso, cerca de 200 pacientes foram internados de terça para quarta-feira: 4,1 mil ocupam leitos em hospitais públicos e privados.

O município do Rio corresponde a 48% do número total de casos notificados: são 72,3 mil ocorrências, três mil a mais do que nesta terça-feira. Ao mesmo tempo, "apenas" quatro das 52 mortes foram registradas na capital fluminense. A Região do Médio Paraíba é a mais afetada pela epidemia, com 19 óbitos confirmados.

Na cidade do Rio, foram aplicadas 88 mil doses da vacina, o que representa 24,9% do público-alvo. O imunizante continua sendo aplicado em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos nos postos de saúde da capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), cerca de 90 mil doses da vacina ainda estão disponíveis.

Para receber o imunizante, o menor de idade deve estar acompanhado de um responsável e apresentar carteira de identidade ou certidão de nascimento. O esquema vacinal é de duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. A faixa etária da campanha foi selecionada pelo Ministério da Saúde por apresentar maior risco de hospitalização pela doença.

O estado do Rio decretou epidemia de dengue em 21 de fevereiro. O número de casos registrados, à época, era de 20 vezes acima do esperado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Antes disso, no início de fevereiro, o prefeito Eduardo Paes determinou estado de emergência de saúde pública também por conta dos números de contaminados.

Prevenção e sintomas

A recomendação para prevenir o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, é evitar água parada em recipientes, como vasos de planta, piscinas, garrafas, pneus velhos, entre outros, além de limpar frequentemente objetos que possam acumular água.

Os sintomas da dengue são febre alta, exaustão, manchas vermelhas, dores no corpo, nas articulações e atrás dos olhos. Ao sentir algum destes sinais, as pessoas devem procurar o serviço médico imediatamente.