PMs atuam nas comunidades da Nova Holanda e Parque União, no Complexo da MaréReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 21/03/2024 06:46 | Atualizado 21/03/2024 15:29

Rio - Moradores da Nova Holanda e do Parque União, no Complexo da Maré, relataram um intenso tiroteio e barulho de bombas durante a manhã desta quinta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, uma operação ocorre nas comunidades com o objetivo reprimir a facção criminosa Comando Vermelho (CV) que, além de atuar em roubos de veículos e de cargas, promove a maioria das disputas territoriais e conflitos armados na Região Metropolitana e no interior do Rio.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver ainda a presença de blindados nas comunidades. Equipes do DIA estiveram no local e constataram um dos veículos da corporação com marcas de tiros. Além da remoção de barricadas em ruas da região.

Segundo a polícia militar, em uma casa em obras na Comunidade da Nova Holanda, foram apreendidos 1.620 tiras e 320 tabletes de maconha, 19kg da erva triturada, 50 litros de cheirinho da loló, um rádio comunicador e dois carregadores de pistola calibre 40mm. Todo o material da apreensão foi avaliado em cerca de R$ 90 mil. A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).

Atuam nas comunidades equipes especiais (COE), através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão da Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE). A polícia informou que as ações seguem em andamento.