Natural de Cuba, Daniel e Brent foram casados por 15 anos e são pais de um filho. Segundo os investigadores, teria partido dele a decisão de contratar outro cubano, identificado como Rio - O ex-marido do galerista americano Brent Sikkema , assassinado no Rio, Daniel Garcia Carrera Sikkema foi preso, na noite desta quarta-feira (20), nos Estados Unidos. Segundo a Justiça de Nova York, ele é acusado de ter falsificado o seu passaporte, mas poderá ser libertado nesta quinta-feira (21) sob o pagamento de fiança e cumprimento de medidas cautelares.Dentre as medidas, a autoridade determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Daniel foi indiciado pela Polícia Civil do Rio como suspeito por ter mandado matar o galerista. Brent foi assassinado com 18 facadas em seu apartamento, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, no dia 15 de janeiro.Natural de Cuba, Daniel e Brent foram casados por 15 anos e são pais de um filho. Segundo os investigadores, teria partido dele a decisão de contratar outro cubano, identificado como Alejandro Triana Preves , para cometer a execução.

Responsável por executar o crime



Aos policiais civis, Alejandro teria confessado o crime e dito que Daniel prometeu pagar a quantia de 200 mil dólares - cerca de R$ 1 milhão, em conversão. No momento da prisão, em Uberlândia, Minas Gerais, três dias após o crime, o cubano teria sido encontrado em posse de 30 mil dólares.

O corpo do galerista foi encontrado por sua advogada com as marcas das perfurações. Alejandro, suposto autor, um dia antes do crime. Inicialmente, a polícia Civil suspeitava de que o crime pudesse ser um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas depois foi confirmado que o cubano não teria levado nada da residência da vítima.

O motivo da encomenda do crime contra o galerista seria a insatisfação de Daniel com a pensão paga por Brent,

Quem era Brent?



O galerista, que tinha 75 anos, era sócio-proprietário de uma famosa galeria de arte em Nova Iorque, a Sikkema Jenkins & Co.

O empresário abriu sua primeira galeria em Boston, em 1976. Em 1991, fundou a Wooster Gardens, atualmente Sikkema Jenkins & Co. Desde 2003, ele e Michael Jenkins, com quem trabalhou em diversos projetos artísticos no local, eram sócios do espaço.