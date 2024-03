Praça Carlos Colla fica no encontro das ruas Aparício Borges e Cardoso Júnior - Daniela Colla

Publicado 21/03/2024 16:26 | Atualizado 21/03/2024 16:43

Rio - Responsável por criar diversos clássicos da MPB, o compositor Carlos Colla, que morreu em janeiro de 2023 , aos 78 anos, foi eternizado em uma praça de Laranjeiras, na Zona Sul. O local, que abriga a famosa Quadra do Cardosão, foi batizado pela prefeitura com o nome do artista e já conta com a respectiva placa de identificação, conforme publicou o perfil @bairrodaslaranjeiras.

Daniela Colla, de 50 anos, filha do músico, comemorou a homenagem. "Eu e os meus irmãos ficamos extremamente felizes com a honraria. É importantíssimo eternizar a memória do meu pai. Morou em Laranjeiras por 20 anos, escreveu inúmeras músicas ali, e a região significava muito para ele. O compositor não costuma ser lembrado da mesma forma que o cantor, então, ver essa valorização é gratificante, ainda mais na região do Cardosão, uma área bem boêmia, que sempre tem música rolando", celebrou Daniela, que também é cantora e compositora, em entrevista ao DIA.



O decreto que criou a Praça Carlos Colla saiu no Diário Oficial do Município no dia 5 de setembro de 2023, após aprovação da Comissão Carioca de Nominação dos Logradouros e Equipamentos Públicos, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. As placas de sinalização foram instaladas dois meses depois.



Daniela, que tem outros dois irmãos: Carlos, 48, e Laura, 28, conta que ainda não conseguiu visitar o local com a família reunida, por questões de agenda. Ela esteve no espaço sozinha, no entanto, pretende fazer o passeio com todos, em breve. "Agora, nosso objetivo é manter a memória dele viva. Estou trabalhando no álbum 'Daniela canta Colla' e meu irmão está produzindo um documentário", revela.



A praça, que fica entre as ruas Aparício Borges e Cardoso Júnior, próxima ao bar Armazém Cardosão, tem espaço para lazer e exercícios, além da quadra, onde acontecem eventos culturais.



Para Marcus Vinicius Seixas, presidente da Associação de Moradores e Amigos de Laranjeiras, a região é uma "pequena parte de Santa Teresa" no bairro. "É uma área famosa e muito frequentada pelos moradores. Me lembra bastante o bairro de Santa Teresa, por ficar numa grande subida e sempre ter música, samba. A homenagem é importantíssima", opina.



Mais de 2 mil músicas no currículo



Nascido em Niterói, em 1944, Carlos Colla começou a compor aos 14 anos. Formou-se em Direito e chegou a exercer a profissão de advogado por um tempo, mas a paixão pela música fez com que seguisse carreira no ramo. Nos anos 1970, conheceu Roberto Carlos, que passou a ser um dos maiores intérpretes de sua obra. Ao lado de Maurício Duboc, Colla escreveu "A Namorada" e "Negra", gravadas pelo Rei em 1971.



Até 1987, Roberto eternizou 17 canções da dupla Colla-Duboc, como "Sonho lindo" (1973), "Falando Sério" (1977), "Mais uma Vez" (1978), "Me Conte a sua História" (1979) e "Passatempo" (1980). Colla também foi autor de "Tô Deixando Você", da dupla Chitãozinho & Xororó; "Meu Vício É Você" e "Delírios de Amor", lançadas por Alcione; "Hoje a Noite Não Tem Luar", da Legião Urbana; "Personagem", "Meu Disfarce"e "Será", para Fafá de Belém; "Pede a Ela", gravada por Tim Maia; e "Sonho por Sonho", hit de José Augusto. Ao todo, ele deixou mais de duas mil composições.



*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Raphael Perucci