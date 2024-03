Arma apreendida com o suspeito preso durante a ação - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 21/03/2024 08:08

Rio - Um homem foi vítima de um sequestro-relâmpago, nesta quarta-feira (20), após cair em um golpe de venda de carro através de um anúncio na internet. Segundo a polícia, o rapaz se interessou pelo veículo e marcou um encontro com a suposta proprietária na Zona Sul do Rio. No entanto, o homem foi colocado dentro do carro dos criminosos e obrigado a fazer transferências bancárias.

O grupo circulou pela Zona Sul e em determinado momento, o homem reagiu e puxou o volante do veículo que era conduzido por um dos bandidos. O carro bateu em outro na altura da Rua Cesário Alvim, no Humaitá. Em seguida, a vítima conseguiu fugir e entrou em contato com agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro Dona Marta.

A Polícia Militar informou que agentes do 2º BPM (Botafogo) realizavam patrulhamento quando foram alertados sobre um suposto sequestro. A equipe realizou um cerco, localizou o veículo e um suspeito foi preso na Rua Real Grandeza, em Botafogo. Aos policiais, a vítima contou que chegou a fazer uma transferência no valor de R$ 40 mil.

Na ação, dois veículos e um simulacro de pistola foram apreendidos. A vítima sofreu escoriações e foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto. A ocorrência foi registrada na 10ª DP (Botafogo).