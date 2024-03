O porteiro permitiu a entrada das crianças no prédio - Reprodução

Publicado 21/03/2024 09:37 | Atualizado 21/03/2024 09:41

Rio - Dois arrastões provocaram terror e correria entre crianças, pais e outros responsáveis durante a manhã de terça-feira (21) em diferentes pontos do Rio. Um dos casos aconteceu com alunos que estavam em uma rota escolar e outro em frente a uma creche. Imagens de câmeras de segurança flagraram ambas as ações.

No bairro do Tanque, Zona Oeste, os responsáveis pelo transporte retiraram os pequenos do veículo às presas e foram abrigados dentro de um prédio. O porteiro do edifício presenciou a cena e permitiu a entrada no local. Em seguida, ele pediu para os que vizinhos fechassem a porta com rapidez. Ninguém se feriu.

Já o outro caso foi registrado em frente a uma creche na Rua Cristiano Machado, Jardim América, Zona Norte, por volta das 8h, momento em que os pais deixavam os filhos na unidade. Nas imagens, homens armados saem de um carro e anunciam o assalto.



Durante o momento de tensão, algumas pessoas se abrigaram na creche e outras correram pela calçada. Uma mulher aparece ainda andando com as mãos para o alto e depois se agacha no chão, desolada. Ainda no vídeo, após o desespero, ela é consolada por uma colega.

O que diz a PM?



Procurada, a Polícia Militar informou o 16º BPM (Olaria) já está trabalhando em conjunto com a delegacia da área para localizar e prender os criminosos do Jardim América. O policiamento foi intensificado e ações de buscas acontecem na região.



Em nota, a corporação disse ainda que de acordo com os últimos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), na área de policiamento do 16º BPM (Olaria), houve queda de 30,6% nos roubos de rua se comparados os meses de janeiro deste ano com o do ano passado.

Já no caso do Tanque, a PM disse que não foi acionada. "O comando do 18° BPM (Jacarepaguá) vem empregando efetivo estrategicamente de acordo com os dados apontados pela mancha criminal. O bairro conta policiamento ostensivo realizado por radiopatrulhas e com o reforço de equipes através do Regime Adicional de Serviço (RAS)", disse.



A corporação reforçou também importância da colaboração da população realizando denúncias, através do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177, pela Central 190 ou via Aplicativo 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos sejam iniciados.