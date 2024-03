Veículos começaram a ser retirados às 9h - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 22/03/2024 08:11 | Atualizado 22/03/2024 12:24

Rio - Um acidente grave envolvendo um caminhão, um ônibus, oito carros e uma moto deixou oito pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (22) na Alameda São Boaventura, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A pista que vai em direção à Ponte Rio-Niterói foi completamente interditada.

Informações preliminares apontam que o motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo e arrastado os outros carros por alguns metros.



Bombeiros do quartel de Niterói foram acionados às 6h50 para o acidente. Segundo a corporação, oito pessoas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que todas as vítimas têm quadro de saúde estável.

Através das redes sociais, a Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) pediu que os motoristas evitem o local. Segundo a empresa, o trânsito está sendo desviado pela Rua Teixeira de Freitas. Os veículos começaram a ser removidos às 9h.