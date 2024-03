Chuva já chegou em alguns pontos da cidade. Na foto, o Paço Imperial - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/03/2024 09:32 | Atualizado 22/03/2024 14:58

Rio - Após uma quinta-feira (21) de fortes chuvas em bairros nas zonas Norte e Oeste, a previsão do tempo indica que a sexta-feira (22) também será de chuva moderada a muito forte e que pode atingir ainda mais bairros.



Durante a manhã, o céu varia entre nublado e encoberto, podendo ter chuva moderada a forte. Já na parte da tarde, há risco de ocorrência de chuva muito forte, que se estende até à noite.



De acordo com o sistema Alerta Rio, as chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a muito forte. Além disso, a temperatura cai drasticamente, com mínima de 20°C e máxima de 29°C.

No início da manhã desta sexta, Paes usou as redes sociais para publicar um boletim mais atualizado sobre a situação das chuvas e frisou que a chuva forte ainda pode vir hoje. "A previsão é que quando essa chuva chegar, ela chegue mais para o final da manhã e início da tarde", explicou.

Esqueci de postar aqui mas está valendo o Boletim às 5:15 de sexta 22/03/23 pic.twitter.com/aFsVJqu3Oi — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 22, 2024

As condições do tempo estão sendo influenciadas pela passagem de uma frente fria e pelo transporte de umidade do oceano em direção ao continente.



Para o sábado (23), a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva moderada a forte ao longo do dia. A temperatura deve cair ainda mais, com máxima de 25°C e mínima de 18°C.



No domingo (24), o tempo instável segue na cidade, com termômetros variando entre a mínima de 17°C e máxima de 27°C. Também há previsão de chuva moderada a forte.



Na cidade do Rio, há registro de chuva forte e muito forte nas zonas Norte e Oeste. Em Madureira, na Zona Norte, a chuva causou uma lâmina d'água na Avenida Ministro Edgar Romero, na altura da Rua Conselheiro Galvão.

Na Ilha do Governador, também na Zona Norte, agentes da Comlurb atuam para minimizar os estragos. Há registro de alagamento na Estrada do Galeão, na altura da Viação Ideal, no Cacuia. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes pediu para que os cariocas não insistam em trafegar pelo local.

Tivemos pancadas mais fortes na Ilha do Governador e Anchieta. Em ambos os lugares o acumulado já é bastante elevado e temos vários pontos de alagamentos. Não insistam nos deslocamentos nessas áreas. As pancadas acontecerão ao longo das próximas 72hs. — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 22, 2024

ATUALIZAÇÃO: ALAGAMENTO NA ILHA



Equipe da Prefeitura no local. Comlurb atuando.

Evite deslocamento!#CORInforma pic.twitter.com/IifZGQgZcL — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 22, 2024

Chuva forte atinge Brás de Pina, na Zona Norte.#Chuvas #ODia



Crédito: Leitor do DIA pic.twitter.com/LaQua6Enqr — Jornal O Dia (@jornalodia) March 22, 2024

Em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, a forte chuva causou diversos pontos de alagamento. No Fonseca, a Alameda São Boaventura e ruas paralelas, como a Rua Evilásio Silva, a via tem pontos de alagamento que atrapalham o andamento do trânsito. Já no Barreto, a Rua Vereador José Vicente Sobrinho, que faz esquina com a Rua Doutor Benjamin Constant, está embaixo d'água. A cidade está em estágio de atenção. Ainda há registro de alagamentos nos bairros Largo da Batalha, Pendotiba, Badu e Engenhoca.

E nem chegou o grosso! Ônibus alagado por dentro, na Engenhoca, em Niterói pic.twitter.com/uMLgbpIHbz — São Gonçalo Urgente (@SGOurgente) March 22, 2024

Em São Gonçalo, cidade vizinha, muitos bairros estão alagados. No momento, há chuva forte, acompanhada de ventania, em diversos pontos. No Gradim, o alagamento está chegando nas casas dos moradores. No Novo México, a água tomou conta da RJ-104, principal via de acesso ao bairro.