Kelwen Ramos trabalhava como ambulante na praia, segundo testemunhasReprodução/Redes sociais

Publicado 22/03/2024 12:08

Rio - Um homem, identificado como Kelwen Ramos, morreu após ser atingido por um raio, na manhã desta sexta-feira (22), na praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Segundo testemunhas, ele trabalhava como ambulante.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 9h50 para a ocorrência de acidentes de choque elétrico.

Pessoas que estavam próximas ao rapaz também foram atingidas pela descarga elétrica. Uma das vítimas, identificada como Felipe Júlio, de 21 anos, ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital Geral de Arraial do Cabo. Ele foi atendido e deveria ficar em observação, mas optou por deixar a unidade de saúde.

Em nota, a prefeitura da cidade confirmou a morte e informou que a polícia foi acionada e após perícia a vítima será encaminhada para o IML de Cabo Frio.

Prefeitura interdita praias, lagoas e trilhas

Mais cedo, também nesta sexta-feira, a prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da defesa civil, informou que interditou todas as praias, lagoas e trilhas por conta dos riscos de descargas elétricas, ressaca e outros acidentes.

Além disso, a cidade está em estágio de atenção e todos os passeios turísticos foram suspensos, como por exemplo o passeio de buggy, quadriciclo, jardineira e passeio náutico, devido à chuva.