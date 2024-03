Material apreendido com a professora durante revista - Divulgação / Secretaria de Administração Penitenciária

Material apreendido com a professora durante revistaDivulgação / Secretaria de Administração Penitenciária

Publicado 22/03/2024 11:17 | Atualizado 22/03/2024 14:38

Rio - Uma professora do Colégio Estadual Mário Lago, localizado na Cadeia Pública Pedro Melo, no Complexo de Gericinó, foi presa, nesta quinta-feira (21), ao tentar entrar com drogas escondidas na roupa na unidade.



Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ao passar pelo scanner corporal, os agentes identificaram erva seca e papéis de seda com a mulher e o resto dos entorpecentes em seu carro.

Ao todo, a Seap apreendeu 740 gramas de cocaína, 1,2 kg de haxixe, 304 gramas de maconha, além de 139 comprimidos de um material ainda não identificado. A docente informou que as drogas seriam entregue ao detento Bruno Carlos dos Santos, que as revenderia na prisão.

A professora e o material foram encaminhados à 34ª DP (Bangu), onde a ocorrência foi registrada. O preso foi levado para uma cela isolada. Segundo a secretaria, um procedimento apuratório foi instaurado para esclarecer o caso.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que a professora foi afastada e uma sindicância foi aberta. "Todas as medidas cabíveis serão tomadas", concluiu a pasta.