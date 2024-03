Mandado de prisão foi concluído por agentes da 77ª DP (Icaraí) - Divulgação

Publicado 22/03/2024 11:58

Rio - A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de aplicar o golpe "Boa noite, Cinderela", em Icaraí, Niterói. O foragido, que não teve a identidade revelada, foi encontrado nesta quinta-feira (21), em uma casa em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio.

A vítima havia registrado o caso na 77ª DP (Icaraí), em agosto do ano passado. Segundo a corporação, os agentes descobriram que o criminoso já havia sido preso pelo mesmo crime no estado de São Paulo, além de ter mandados de prisão abertos em outras delegacias do Rio.



Ainda segundo a corporação, no local onde o homem foi preso, foram encontradas diversas cartelas de remédios ansiolíticos, possivelmente usados para cometer os crimes, e relógios, que os policiais acreditam pertencer às vítimas.