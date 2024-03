Jovem foi atingida no tórax e no ombro - Reprodução

Publicado 22/03/2024 10:05 | Atualizado 22/03/2024 10:07

Rio - Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada por um homem, nesta quinta-feira (21), no bairro Cabuçu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, Abel Silva de Melo, de 28 anos, rendeu a vítima, que estava indo para o trabalho, tentou puxá-la para dentro de sua casa e quando a jovem reagiu, foi atingida por golpes no ombro e no tórax. A Polícia Civil acredita que a intenção do rapaz era estuprá-la.



De acordo com o depoimento da vítima, no momento em que o homem tentou puxá-la, ela começou a gritar e pedir ajuda. Irritado com a reação, Abel a esfaqueou. A corporação informou que as facadas não feriram gravemente a jovem porque o aro do sutiã e a alça da mochila a protegeram.



Uma equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu foi até a casa do rapaz e o prendeu em flagrante por tentativa de homicídio. No local, os agentes encontraram a faca e a roupa utilizada pelo criminoso.

Em depoimento, a ex-companheira de Abel relatou que estavam em processo de separação por conta da agressividade dele. Ela contou, ainda, que o homem é usuário de cocaína, maconha e crack. Segundo ela, Abel pretendia estuprar a jovem.

Após as formalidades legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.