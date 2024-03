Passo Imperial, na Praça XV, Centro do Rio, tem baixa movimentação devido a decretos estaduais e municipais - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Passo Imperial, na Praça XV, Centro do Rio, tem baixa movimentação devido a decretos estaduais e municipaisReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/03/2024 11:33 | Atualizado 22/03/2024 11:54

Rio - Diante da previsão de fortes chuvas que vão atingir todo o estado do Rio a partir desta sexta-feira (22), tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura da cidade declararam ponto facultativo para evitar um número elevado de pessoas nas ruas. Os serviços essenciais, como saúde, seguem funcionando.

De acordo com decreto do prefeito do Rio, Eduardo Paes, as repartições públicas municipais tiveram seus serviços dispensados nesta sexta-feira . Com isso, o Detran informou que não haverá expediente nesta sexta. Quem tinha agendamento para hoje, pode voltar em cinco dias úteis sem precisar agendar. O mesmo aconteceu com o Tribunal de Justiça do Rio, que suspendeu as atividades e os prazos processuais - no âmbito do primeiro e segundo graus - em todo o Estado.

Já os hospitais municipais irão funcionar normalmente em seus atendimentos, assim como os polos de vacinação. A Riofarmes, no entanto, funciona até meio-dia somente para pacientes agendados. Outros serviços que não tiveram as atividades suspensas foram os bancos, que trabalham em seus horários habituais nas agências, até as 16h, e os postos de atendimento do INSS.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) os consórcios podem reduzir a circulação dos ônibus em até um terço do efetivo, devido ao ponto facultativo decretado na cidade. Ou seja, os ônibus devem cumprir, pelo menos, pouco mais da metade da operação de um dia útil.

Instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, também cancelaram as aulas presenciais . A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que não haverá aulas nas escolas estaduais, e que estas serão repostas a partir do planejamento pedagógico de cada unidade. A Secretaria Municipal de Educação (SME) também suspendeu as atividades. Já nos colégios particulares, o cancelamento das aulas varia de cada rede. Enquanto algumas optaram por suspenderem, outras funcionam normalmente.

Na educação superior, a Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), além da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (Efomm) suspenderam as atividades em todos os seus campus. As unidades de ensino particulares, como as Universidades Estácio de Sá e Veiga de Almeida, optaram por seguirem com as aulas de forma remota.

O Serviço Social do Comércio (Sesc) anunciou a suspenção das atividades presenciais em todas as suas unidades. De acordo com a direção, os ingressos que foram adquiridos para as atrações que seriam apresentadas, nesta sexta, poderão ser trocados ou seus valores ressarcidos diretamente nas bilheterias.

Outro ponto cultural que estará fechado é o Museu do Amanhã. Segundo os administradores, a previsão de retomada das atividades e reabertura ao público está agendada sábado (23) e os ingressos comprados para esta sexta poderão ser reutilizados para visitação ao museu até a próxima semana, dia 29.

Apesar das chuvas na noite de quinta-feira (21) e na manhã desta sexta (22), os aeroportos Santos Dumont, na Região Central, e Galeão, na Zona Norte, estão operando normalmente e sem previsões de atrasos ou cancelamentos. O Galeão, inclusive, informou que equipes de operação e manutenção serão reforçadas nos próximos dias.

A Rodoviária do Rio também está operando normalmente. De acordo com os administradores, os cancelamentos das viagens são realizados pelas empresas de ônibus responsáveis pelo trajeto. A orientação para quem comprou passagem é que procure a empresa e verifique de haverá alterações na programação.