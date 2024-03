Sepultamento ocorreu às 15h, na Capela 3 do Cemitério Jardim da Saudade - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 25/03/2024 15:51 | Atualizado 25/03/2024 16:13

Rio - Amigos e familiares se despediram do policial militar Alexandre Magalhães Valeri de Kibaltchich, na tarde desta segunda-feira (25), na Capela 3 do Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. Alexandre foi morto a tiros em uma tentativa de roubo no Cachambi , no sábado (23), quando estava de folga.

O policial reagiu à abordagem e trocou tiros com os suspeitos — um deles também foi baleado e morreu no local. O PM foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apreendeu uma arma usada no crime e continua as buscas por imagens que possam levar ao outro suspeito de participar do assassinato.