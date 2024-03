Parentes não quiseram falar com a imprensa - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 25/03/2024 16:29

Rio - Familiares de Jorge Henrique Jerônimo Figueiredo, de 32 anos, taxista morto na Ilha do Governador , estiveram no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, para a liberação do corpo, no fim da manhã desta segunda-feira (25). Ele foi baleado dentro do próprio veículo, na Rua Menino Jesus de Praga, no Tauá, Ilha do Governador, na noite de domingo (24). Abalados, os parentes não quiseram falar com a imprensa.