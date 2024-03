Equipes da Prefeitura do Rio e também da concessionária Águas do Rio trabalham para reparar cratera no Leblon - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 25/03/2024 16:25 | Atualizado 25/03/2024 18:12

Rio - Um motociclista caiu dentro de uma cratera na Avenida Bartolomeu Mitre, no Leblon, Zona Sul, no início da tarde desta segunda-feira (25). Segundo relatos de testemunhas que presenciaram a queda, o local estava mal sinalizado no momento do ocorrido.

Apesar do susto, o motociclista conseguiu sair do buraco no asfalto apenas com arranhões e não precisou ser socorrido. A motocicleta precisou ser içada.

Imagens compartilhadas pelo Centro de Operações mostram que apenas um cone sinalizava a presença do afundamento do asfalto na esquina entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Rua General San Martin. Após o acidente, o buraco foi isolado por tapumes.



A equipe do DIA esteve no local e presenciou funcionários da Secretaria de Conservação e também da concessionária Águas do Rio já trabalhando para reparar o asfalto. Uma escavadeira era usada no serviço da empresa.

Segundo o Centro de Operações, por causa do acidente a via precisou ser parcialmente interditada. O trânsito é orientado por agentes da Guarda Municipal.