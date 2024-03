A Receita Federal apreendeu 985g de skunk no Galeão, nesta segunda-feira (25) - Receita Federal / Divulgação

Publicado 25/03/2024 16:53

Rio – A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (25), uma encomenda postal com skunk no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador. Os agentes descobriram 985g da droga, avaliada em R$ 73.875, dentro de uma caixa de papelão que vinha dos Estados Unidos com destino a Curitiba, no Paraná.

A apreensão foi realizada após fiscalização e inspeção por meio de equipamentos de raios-X. O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.

Remessa semelhante foi interceptada na semana passada