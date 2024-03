Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) participam da ação - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 26/03/2024 08:59 | Atualizado 26/03/2024 12:24

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janero (MPRJ) e a Polícia Civil realizaram uma operação, nesta terça-feira (26), contra uma quadrilha especializada em venda de carros clonados e roubados. Na ação, dois homens foram presos em flagrantes e dois veículos roubados foram apreendidos. Segundo as investigações o grupo já teriam ultrapassado o lucro de R$ 1 milhão com esse tipo de golpe.

A ação, realizada por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela Delegacia de Roubo e Frutos de Automóveis (DRFA), teve como objetivo cumprir cinco mandados de busca e apreensão contra os integrantes da quadrilha que anunciavam os veículos na internet, principalmente em plataforma de compra e venda.

Os mandados foram cumpridos nos municípios de São Gonçalo, na Região Metropolitana, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Vargem Grande, na Zona Oeste, e em Petrópolis, na Região Serrana. A Justiça também determinou o bloqueio de bens dos investigados.

Segundo os agentes, a organização criminosa está envolvida em diversos delitos, incluindo roubo, furto, adulteração de sinais identificadores de automóveis, falsificação de documentos e estelionato.

Ainda de acordo com as investigações, a quadrilha atraía as vítimas por meio de anúncios na internet, que entravam em contato com o grupo criminoso para obter informações a respeito da compra e venda do carro. Em seguida, integrantes da quadrilha agendavam encontros para que os clientes vissem os automóveis.



Após o acerto entre as partes, eles seguiam para o cartório e os suspeitos entregavam documentos do veículo, do proprietário, manuais e notas fiscais, todos falsificados. As vítimas realizavam pagamentos em espécie, via pix, transferência bancária ou entregando outros automóveis como parte do pagamento.



Em um dos casos, o comprador passou a receber cobranças do dispositivo Sem Parar – tag de passagem rápida para pedágio –, em locais nos quais não trafegava, além de diversas multas atribuídas ao carro, também em locais que não fazem parte do seu itinerário. Durante vistoria realizada no carro, ficou constatado que o veículo adquirido, um Toyota Corolla Cross, era, na verdade, um 'clone'.



De acordo com o delegado da DRFA, Alan Duarte, na operação foram apreendidos computadores, celulares e caderno de anotações que serão analisados para identificar outras pessoas que façam parte desse grupo.



"A investigação vai prossegui, vamos tentar entender de que forma eles conseguiram fazer essa transferência via cartorário com documentos falsos", disse.

Em relação aos presos, um deles foi localizado em Duque de Caxias e o outro em Vargem Grande. "Com os dois indivíduos em flagrante estavam dois veículos roubados com placa adulterada, e um deles portava documentos falsos. O primeiro vai ser autuado por receptação e adulteração de sinal de veículo automotor e o outro por esses dois crimes e também o uso de documentos falsos", explicou Duarte.

O delegado reforçou ainda que a quadrilha anunciava veículos a venda com preço abaixo do mercado e que os roubos eram realizados em todo estado do Rio.

"A gente pede para que as pessoas ao ingressarem nesses sites tenham o mínimo de cautela. À prinícpio, não há indícios de ligação do grupo com facção criminosa, eles atuavam de forma generalizada em todo território do Rio e não tinham preferência de veiculo", concluiu.