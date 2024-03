Viaturas paradas no bairro Paraíso após uma ser atacada por criminosos - Reprodução

Viaturas paradas no bairro Paraíso após uma ser atacada por criminososReprodução

Publicado 27/03/2024 11:55

Rio - Uma viatura da PM foi atacada a tiros, na manhã desta quarta-feira (27), no bairro Paraíso, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ninguém ficou ferido na ação.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram alvos de disparos feitos por criminosos do alto da Comunidade do Feijão.

Segundo testemunhas, houve muitos disparos na região e até mesmo um veículo blindado esteve envolvido na ação. Em uma publicação nas redes sociais, é possível ver que ao menos seis viaturas estavam no local.

Ainda de acordo com a corporação, a área foi estabilizada e não houve registros de feridos, prisão ou apreensão.

A ocorrência está em andamento.