Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão foram transferidos do presídio da Papuda nesta quarta-feiraReprodução da Globonews

Publicado 27/03/2024 11:37 | Atualizado 27/03/2024 11:42

Rio - Acusados de envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, Chiquinho e Domingos Brazão foram transferidos na manhã desta quarta-feira (27), do presídio da Papuda. Os irmãos vão para as unidades federais de Campo Grande (MS) e Porto Velho (RO), respectivamente. O ex-chefe da Polícia Civil Vivaldo Barbosa permaneceu preso em Brasília.

Já Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio, que



Em novembro de 2019, a Polícia Federal afirmou em relatório reservado ao MP-RJ que Barbosa deveria ser investigado por suspeita de ter recebido propina de R$ 400 mil para evitar que fossem conhecidos os mandantes dos assassinatos. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão são acusados pela Polícia Federal de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. As detenções têm caráter preventivo, ou seja, não têm data para terminar.Já Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio, que assumiu a função um dia antes do assassinato de Marielle , foi preso acusado de tentar obstruir as investigações do crime. Antes disso, ele era coordenador da Divisão de Homicídios da Polícia Civil.Em novembro de 2019, a Polícia Federal afirmou em relatório reservado ao MP-RJ que Barbosa deveria ser investigado por suspeita de ter recebido propina de R$ 400 mil para evitar que fossem conhecidos os mandantes dos assassinatos.

Defesa nega participação

Após audiência de custódia que manteve a prisão preventiva dos acusados , a defesa dos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão negou a participação dos dois no crime. Segundo o advogado Ubiratan Guedes, nenhum deles conhecia a parlamentar.

"Certeza absoluta que improcede essa imputação. Ele não conhecia a Marielle, não tinha nenhuma ligação com Marielle. Agora, cabe à defesa provar que ele é inocente. Estamos surpresos. Nunca, nunca, nunca teve nenhuma ligação com Marielle. (...) Não tenho tido contato com a os boatos, né? Os boatos que estavam ocorrendo. Hoje vou ter contato agora com ele, para saber o que que é. Saber o que está acontecendo. Não sabemos da imputação que é feita", declarou o advogado.

Já o advogado do ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, Alexandre Dumans, acusado de obstruir as investigações relacionadas ao crime, negou a participação do cliente. "Ao contrário. Foi exatamente durante a administração dele que o Ronnie Lessa foi preso", afirmou o advogado.