Os policiais levaram Eduardo Siciliano para a 27ª DP, onde ele ficará à disposição da Justiça - Divulgação / PCERJ

Os policiais levaram Eduardo Siciliano para a 27ª DP, onde ele ficará à disposição da Justiça Divulgação / PCERJ

Publicado 28/03/2024 08:09 | Atualizado 28/03/2024 11:00

Rio - Agentes do 5° BPM (Praça da Harmonia) e da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam, na noite desta quarta-feira (27), um homem apontado como chefe de uma das maiores quadrilhas de roubo de carga do Rio de Janeiro. Eduardo Henrique Siciliano foi encontrado em um dos acessos do Morro do Pinto, no Santo Cristo, na Região Central. Segundo a Polícia Civil, ele estava foragido da Justiça desde 2015 e possui três mandados de prisão em aberto pelos crimes de extorsão e associação criminosa.

Com apoio dos policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), a equipe do 5° BPM foi acionada após o homem ser identificado na Rua Pedro Alves, também no Santo Cristo. Na região, após um cerco, os agentes encontraram Eduardo dentro de um carro.

De acordo com a PM, o acusado também é responsável por roubo de veículos e sequestros relâmpagos, além de outros diversos crimes. Ele estava sendo investigado pela 27ª DP por ser um dos responsáveis de um caso de extorsão mediante sequestro, ocorrido no dia 11 de dezembro do ano passado, em um posto de gasolina no bairro Colégio, na Zona Norte.



O seu comparsa do crime, Warner Dupret Oliveira, foi preso no último dia 11 por policiais civis e rodoviários federais. No episódio de dezembro do ano passado, segundo a Polícia Civil, os homens roubaram R$ 55 mil de uma vítima, que ficou mantida refém por horas.

Segundo a Polícia Civil, após um trabalho de investigação e monitoramento, os policiais descobriram que Siciliano usava o nome de seu irmão em cadastros e documentos, para dificultar as ações das polícias.

O homem foi levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde ficará à disposição da Justiça.