CET-Rio montou esquema especial no tráfego do entorno do Maracanã, para a partida entre Flamengo e Nova Iguaçu - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 29/03/2024 09:28 | Atualizado 29/03/2024 12:44

Rio - A CET-Rio montou um esquema especial de trânsito para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca , entre Flamengo e Nova Iguaçu, que acontecerá neste sábado (30), às 17h, no Maracanã, na Zona Norte. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), entre 14h e 21h, diversas ruas da região serão interditadas.

As condições do trânsito serão monitoradas e os tempos semafóricos vão ser ajustados para melhorar a fluidez do tráfego. A operação contará com 50 agentes da CET-Rio e profissionais contratados, nove veículos operacionais e 8 motocicletas. Também serão utilizados 13 painéis de mensagens que informarão os motoristas sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

O acesso de veículos de moradores das ruas interditadas, como Prof. Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Isidro de Figueiredo, Artur Menezes e Conselheiro Olegário, deve ser feito pela Avenida Paula Sousa, mediante apresentação do comprovante de residência.

Em nota, o COR recomendou que os cidadãos respeitem os locais e horários de proibição de estacionamento, deem preferência ao transporte público, como trens da SuperVia e metrô, e evitem circular de carro pela região do Maracanã.



A SuperVia vai disponibilizar mais trens para facilitar os torcedores na volta para casa. Por isso, haverá uma viagem extra para Japeri, uma para Santa Cruz e uma para Saracuruna, com as composições saindo da estação Maracanã. Para a ida ao jogo, o público poderá usar normalmente as viagens da grade.

Já o metrô, funcionará normalmente nos horários regulares de fim de semana, das 5h à meia-noite. No entanto, a concessionária vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores, principalmente nas estações próximas ao estádio.



Além disso, o MetrôRio sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao Maracanã. Quem tem ingressos para os portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para os portões D, E e F (Leste e Norte), o desembarque deve ser feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Interdições



Das 14h às 21h



– Rua Professor Eurico Rabelo

– Rua Artur Menezes

– Rua Conselheiro Olegário

– Rua Isidro de Figueiredo

– Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Professor Eurico Rabelo



Das 15h às 21h



– Avenida Maracanã, nos dois sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé

– Avenida Rei Pelé, duas faixas no sentido Centro, entre a Avenida Professor Manoel e o Viaduto Oduvaldo Cozzi

– Viaduto Oduvaldo Cozzi

– Rua Mata Machado, entre a Avenida Paula Sousa e a Avenida Maracanã



Das 18h30 até 21h



– Avenida Professor Manoel de Abreu, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé, sentido Centro

– Rua Dona Zulmira, entre a Avenida Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier



Rotas alternativas



Provenientes do Centro e Zona Sul



- Para a Tijuca: utilizar a Avenida Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini; seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba e, em seguida, Rua Mariz e Barros

- Para Vila Isabel e Grajaú: utilizar a Avenida Paulo de Frontin e Rua Dr. Satamini; seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará ou Rua Paraíba, Rua Mariz e Barros e, em seguida, Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão

- Para a região do Grande Méier: utilizar a Rua Visconde de Niterói



Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno



- Para o Centro e Zona Sul: utilizar a Rua Conde de Bonfim e a Rua Haddock Lobo



Provenientes do Grande Méier



- Para o Centro e Zona Sul: utilizar a Rua Visconde de Niterói