Prefeito Eduardo Paes inaugura, ao lado do presidente Lula, a IMPA TechReginaldo Pimenta/Agência O Dia

02/04/2024

Rio - Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o prefeito Eduardo Paes inaugurou nesta terça-feira (2) o Instituto de Matemática Aplicada (Impa Tech) no Santo Cristo, Zona Portuária da cidade. O curso de graduação oferece 100 vagas gratuitas por ano no modelo presencial e em horário integral para os jovens de todo país. Com bolsas fornecidas pelo governo federal e moradia garantida, o objetivo é que os estudantes sejam inseridos rapidamente no mercado de tecnologia e inovação.



Para o prefeito, investir em tecnologia e inovação significa gerar riqueza e reduzir a desigualdade. "O Rio é símbolo desse país, não queremos ilustrar a violência, queremos ser exemplo de que através da ciência e educação podemos construir uma cidade próspera e feliz. Meu coração se enche de força para cumprir essa missão. Viva o Rio! Viva a IMPA Tech", disse.

O curso terá um ciclo básico de quatro períodos letivos; em seguida, os estudantes escolherão entre as seguintes matérias: Matemática; Ciência da Computação; Ciência de Dados; e Física.Ainda segundo Paes, a ciência abre caminhos que podem solucionar problemas globais, enquanto a tecnologia por sua vez transforma essa ciência, melhorando a vida das pessoas, tornando a cidade mais inteligente com economias sustentáveis.“A gente vive em uma era marcada pela rápida evolução tecnológica onde as fronteiras do conhecimento se expandem a cada dia e essas disciplinas são pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma cidade, elas canalizam a inovação. A matemática oferece as ferramentas para analisar e resolver problemas complexos em todos os planos, uma população com conhecimento matemático está mais preparada”, reforçou o prefeito,Por fim, o prefeito espera que a cidade possa ser conhecida como a capital da inovação da América Latina.“Essa é a primeira inauguração do instituto de matemática e se compara com as maiores do mundo.Do outro lado da IMPA Tech temos grandes empresas de tecnologia, o primeiro emprego estará a menos de 100 metros. O Porto vai movimentar e dar mais vida a essa região. Até 2025 vamos ter quase 40 novos moradores nesta região. Com vontade, competência e paciência é possível dar a cidade o rumo certo”, finalizou.O IMPA Tech funciona em um espaço de 10 mil m², dividindo o local com startups e grandes empresas do setor de tecnologia – unindo o ambiente acadêmico ao mercado de trabalho.A cerimônia de inauguração nesta terça (2) contou os alunos selecionados para o primeiro ano do curso de graduação e a presença de diversas autoridades, como os ministros da Educação, Camilo Santana, de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e de Igualdade Racial Anielle Franco. Além do secretário municipal de educação Renan Ferreirinha e de deputados estaduais e federais.Em discurso, o presidente da república também reforçou a importância da educação. “Eu sou o único presidente que não tem diploma universitário e sou o que mais fez universidades neste país e escolas técnicas. Todo filho da pessoa mais humilde tem direito de ter oportunidade de chegar à universidade e ter diploma de doutor, educação não é direito de rico, educação não é gasto, é investimento. Esse país vai ter mão de obra tecnológica” disse.Lula também reforçou a importância das olimpíadas de matemática, que teve início em 2005. Ele conta que antes disso, o evento era realizado apenas por escolas particulares, mas que uma professora com um grupo de alunos do Piauí e Ceará o incentivou a criar o projeto em escolas públicas.“Sempre tem quem duvide de um aluno de escola pública, era muita baboseira tentando me convencer que alunos de escolas públicas não iam conseguir. Mas eu consegui fazer e fizemos a primeira olimpíada de matemática em 2005, onde 10 milhões de estudantes participaram. No segundo ano, em 2006, se inscreveram 14 milhões. Em 2007, 18 milhões e hoje temos a maior olimpíada de matemática do mundo” disse.Por fim, o presidente agradeceu a IMPA Tech e ao prefeito pela oportunidade. “Seremos do tamanho dos nossos sonhos, por isso não podemos sonhar pequeno. O mundo precisa de educação ", finalizou.Quem também esteve no evento foi o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana. “Nosso objetivo da ação é a formação de profissionais qualificados. Por isso vamos buscar os jovens mais talentosos desse país”, disse.Um dos estudantes, Caio Victor, veio da zona rural de Rondônia e contou sobre a experiência com a matemática. “Morava em uma chácara, apesar da necessidade do trabalho meus pais sempre me incentivaram a estudar, ganhei um quadro e um giz e ali aprendi a escrever meu nome e minhas primeiras continhas. A vida é construída a partir de pequenos passos, a IMPA Tech é uma experiência única na vida de um aluno, como estudante de escola pública a olimpíada não é apenas uma medalha, ela vem com conhecimento”, contou.O IMPA é um centro de pesquisa matemática e pós-graduação de renome internacional, com cursos de doutorado, mestrado e mestrado profissional. Também é o organizador da OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a maior olimpíada científica do mundo em número de participantes.Já o IMPA Tech é um curso de ensino superior financiado pelo Governo Federal por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC). A graduação fica no Porto Maravalley, hub tecnológico da Prefeitura do Rio de Janeiro, na zona portuária.Com o objetivo de reunir os melhores estudantes do Brasil, o curso oferece alojamento para os alunos maiores de idade, em uma parceria com a Prefeitura do Rio. Os estudantes também recebem um auxílio financeiro.Neste ano, a primeira etapa da seleção considerou o desempenho nas olimpíadas de conhecimento listadas abaixo ou a nota de Matemática do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A segunda fase do processo seletivo incluiu atividades em grupo eentrevistas individuais (on-line).OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) – Nível 3, somente Premiação NacionalOBM (Olimpíada Brasileira de Matemática) – Nível 3OBF (Olimpíada Brasileira de Física) Níveis II e/ou IIIOBQ (Olimpíada Brasileira de Química) – Modalidades A e/ou BOBI (Olimpíada Brasileira de Informática) – Modalidade Programação. Níveis 1 e/ou 2, somente Ensino Médio.O IMPA Tech destina vagas à ampla concorrência e prevê uma reserva para candidatos de diferentes grupos de cotas, como detalhado no edital de 2024.