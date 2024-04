Imagens mostram a gata sendo segurada pelo pescoço - Divulgação

Publicado 04/04/2024 07:30 | Atualizado 04/04/2024 07:45

Rio - Uma gata de rua foi agredida por uma moradora de Realengo, na Zona Oeste, na tarde desta quarta-feira (3). O animal costumava receber comida e ser cuidado por vizinhos e comerciantes da região. O caso foi registrado na 33ªDP (Realengo).

Em imagens que circulam nas redes sociais, a mulher justificou que o animal era violento e teria atacado sua filha de 4 anos. O caso aconteceu na Rua Aratiba, em frente a um hortifruti.



Ainda no vídeo, a agressora aparece segurando a gata pelo pescoço, batendo e a sacudindo. Em seguida, ela leva o animal para casa ameaçando matá-lo.

DENÚNCIA GRAVE EM REALENGO IMAGENS FORTES Vejam o que esta mulher fez com a gatinha na rua Aritiba em REALENGO nesta quarta-feira (03). Ela foi identificada como Jessica Cardoso. Conseguimos ajudar no resgate, a gatinha está ferida pic.twitter.com/G6to98GBwF — realengotv (@realengotv) April 4, 2024

De acordo com o presidente da comissão de defesa dos animais, o vereador Luiz Ramos Filho, após a repercussão das imagens, ele procurou a mulher e a convenceu a soltar a gata, que foi resgatada por vizinhos."Ela se diz arrependida e está com medo da vizinhança. Não sou irresponsável de fomentar discurso do ódio nem de incentivar qualquer tipo de violência. Mas não posso me calar diante de um caso tão revoltante, de imagens tão indigestas. A gatinha foi entregue aos moradores e podemos ver que está machucada. As leis existem justamente para que não prevaleça o ‘olho por olho; dente por dente’”, disse.O animal foi encontrado com machucados nas patas. Segundo a denúncia, antes de soltar a gata, a mulher ainda teria colocado ela dentro de uma mala fechada para se 'livrar' dela.