O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Divulgação

Publicado 05/04/2024 11:55

Rio - Um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro na Estrada de Jacarepaguá, em Rio das Pedras, Zona Oeste, na madrugada desta sexta-feira (5). A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de veículo queimado. No local, após o fogo ser estabilizado por militares do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada.

Os policiais preservaram o local até a chegada da perícia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso.



A região vive uma intensa onda de conflitos entre criminosos por disputa de território. Sob forte influência de milicianos, as favelas têm sido palco de invasões do Comando Vermelho, que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.