Cirurgião Plástico Heriberto Ivan Areas Camacho deixará o presídio - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 06/04/2024 14:19

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) expediu, nesta sexta-feira (5), o alvará de soltura do médico colombiano Heriberto Ivan Arias Camacho, acusado de matar a empresária Lindama Benjamin de Oliveira, de 58 anos, durante uma lipoaspiração. De acordo com a decisão da 6ª Câmara Criminal, que atendeu a um pedido de habeas corpus, o réu está proibido de exercer atividade de médico e precisará entregar seus passaportes colombiano e brasileiro, além de ter que comparecer mensalmente ao juízo.

A vítima morreu horas após o procedimento estético realizado em uma clínica na Barra da Tijuca , na Zona Oeste do Rio, em março do ano passado. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), Heriberto assumiu o risco de matar e causou as lesões sofridas pela empresária. O laudo do exame de necropsia de Lindama apontou que ela teve uma perfuração no intestino e hemorragia.