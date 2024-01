Médico foi preso em casa, na Freguesia, Zona Oeste da cidade - Divulgação

Médico foi preso em casa, na Freguesia, Zona Oeste da cidadeDivulgação

Publicado 11/01/2024 08:22 | Atualizado 11/01/2024 10:29

lipoaspiração, em março do ano passado, na empresária Lindama Benjamin de Oliveira, de 58 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (11). A mulher morreu horas depois do procedimento estético em uma clínica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Rio - O cirurgião plástico Heriberto Ivan Arias Camacho, responsável por realizar umana empresária Lindama Benjamin de Oliveira, de 58 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (11). A mulher morreu horas depois do procedimento estético em uma clínica na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade.

O mandado de prisão contra o médico foi expedido nesta quarta-feira (10). No pedido, a juíza Tula Correa Mello informou que Heriberto, de forma livre e consciente, assumiu o risco de matar. "O denunciado, de forma livre e consciente, no exercício de sua profissão de médico, assumiu o risco de matar Lindama, causando-lhe as lesões corporais descritas nos exames de necropsia inicial e complementar, no exame histopatológico e demais laudos complementares acostados no bojo da investigação, as quais foram a causa única e eficiente de sua morte", escreveu. A defesa do médico terá 10 dias para apresentar provas e respostas.

O laudo de exame de necropsia constatou que Lindama teve uma perfuração no intestino e hemorragia, sendo descrito perfuração em três pontos na borda intestinal. A vítima começou a ter complicações logo após o procedimento e só foi levada para o Hospital Semiu, na Zona Norte, horas depois já em estado grave. A empresária teve uma parada cardíaca e morreu na ambulância à caminho da unidade. A lipoaspiração custou R$ 16 mil e a Clínica Vitée Cirurgia Plástica e Estética, onde ela permaneceu após os procedimentos, não tinha CTI e nem recursos para socorrer a paciente em caso de intercorrências.

O advogado Jairo Magalhães, que defende a família de Lindama, ressaltou que o médico é alvo de outras investigações. "É importante esclarecer que já existem outras três investigações relacionadas a ele, e outros processos cíveis de indenização também. Isso é um alerta para as pessoas que vão fazer procedimentos estéticos, é preciso tomar muito cuidado com o profissional porque se ele tivesse tomado esse cuidado, a Lindama poderia estar viva hoje", ressaltou, em entrevista ao DIA.

A defesa disse, ainda, que entrou com um pedido para suspender o registro médico. No entanto, não obteve retorno. No site do Cremerj, o registro de Heriberto aparece como ativo. Procurado pelo DIA, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro informou que existe processo em andamento, no entanto, corre em sigilo. A instituição disse, ainda, que todos os prazos processuais devem ser cumpridos para garantir a legalidade do procedimento e que as sanções vão de advertência até cassação do registro.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Roselene Batista Jesus, irmã de Lindama, comemorou a notícia da prisão do médico. "Primeiramente, queria agradecer à Deus porque sem Ele nada seria possível, hoje eu acordei com a melhor notícia do mundo, foi decretada a prisão do Heriberto. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu tô feliz e o quanto a minha família está feliz. Eu sei que não vai trazer a minha irmã de volta, mas a justiça está sendo feita. Eu como profissional de saúda, sei que se ele tivesse feito alguma coisa para salvar a vida da minha irmã, ela estaria viva hoje", disse.