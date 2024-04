Terminal Gentileza amanheceu movimentado nesta segunda-feira (8) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Terminal Gentileza amanheceu movimentado nesta segunda-feira (8)Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 08/04/2024 13:54 | Atualizado 08/04/2024 16:12

Rio – O corredor do BRT Transbrasil teve, nesta segunda-feira (8), o seu primeiro dia útil de operação com o horário de funcionamento ampliado. Agora, as três linhas, que conectam o Terminal Gentileza, na Zona Portuária, à Penha e ao Fundão, na Zona Norte, e a Deodoro, na Zona Oeste do Rio, passam a operar das 4h à meia-noite.

Com a mudança, o Terminal Gentileza amanheceu com movimentação elevada logo cedo. José Carlos, 56 anos, morador de Deodoro, foi um que aproveitou para sair com antecedência de casa e celebrou a extensão de horários.

"Eu trabalho como ambulante no entorno da rodoviária e costumo sair por volta das 5h50. Essa mudança vai ajudar demais, porque eu vou conseguir chegar mais cedo para iniciar minhas vendas no horário que eu gostaria."

A economia no tempo também ajudará Marcelo Pereira, 43, quetrabalha em uma loja de tecidos no Centro do Rio. "Eu moro em Bonsucesso e saio de casa às 6h para ir pro trabalho. Sendo assim, não conseguia pegar o BRT. Como esse agora está saindo uma hora antes, já posso optar por usá-lo algumas vezes".

No último domingo (7), a linha 60, que conecta o Terminal Gentileza ao Terminal Deodoro teve seu horário estendido para funcionar das 4h à meia-noite, em todos os dias da semana. A partir desta segunda-feira (8), as linhas 80 (Terminal Gentileza x Penha – parador) e 90 (Terminal Gentileza x Fundão – parador) ampliam a operação, também passando a funcionar de 4h à meia-noite, com intervalos de seis minutos durante os horários de maior movimento.



Os bons resultados do transporte ajudaram no seu adiamento, conforme a secretária Municipal de Transportes, Maína Celidonio, em entrevista coletiva no último sábado (6): "A gente resolveu fazer uma antecipação do cronograma depois do ótimo resultado da primeira semana. A ideia é que a partir dessa antecipação, haverá um maior atendimento às pessoas que utilizam e vão utilizar o BRT Transbrasil. Essa operação gradativa tem a ver com as avaliações que a gente tem até aqui. Tivemos um ótimo resultado, não só do BRT Transbrasil, mas também do Terminal Gentileza, como um todo", disse.

O corredor começou a operar em 30 de março, das 10h às 15h, com paradas em todas as 17 estações. Com 26 quilômetros de extensão e dois terminais, a via expressa atravessa 18 bairros e tem previsão de transportar 250 mil pessoas por dia até 2030.

VLT também teve horário modificado

As duas linhas do VLT que passam pelo Terminal Gentileza também tiveram seus horários modificados. A linha 4, que faz o trajeto entre o Terminal Gentileza à Central do Brasil e à Praça XV, passa a circular, a partir de segunda-feira (8), das 5h às 23h. Em circulação com trajeto ampliado desde o dia 24 de fevereiro, a linha 1, que faz a ligação entre o Terminal Gentileza e o Aeroporto Santos Dumont, também funciona, a partir desta segunda, das 5h às 23h.